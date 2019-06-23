Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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Губернатор эфиопской провинции Амхара убит при попытке переворота — СМИ

Происшествия

В начальника штаба эфиопской армии стреляли

Аддис-Абеба, 23 июня 2019, 11:32 — REGNUM  Глава эфиопской провинции Амхара Амбачиу Меконнен и его советники были убиты в результатет попытки переворота. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает Reuters.

Точной информации о происходящем в эфиопской провинции Амхара нет. По данным Reuters, которое ссылается на местные СМИ, неизвестные напали на административные здания и убили губернатора Амбачиу Меконнена, а также его советников.

Также сегодня поступила информация о том, что в начальника штаба эфиопской армии в провинции Сеаре Меконнена стреляли близкие к нему люди. начальник штаба получил ранения. По некоторым данным он скончался.

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