Губернатор эфиопской провинции Амхара убит при попытке переворота — СМИ

Аддис-Абеба, , 11:32 — REGNUM Глава эфиопской провинции Амхара Амбачиу Меконнен и его советники были убиты в результатет попытки переворота. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает Reuters.

Точной информации о происходящем в эфиопской провинции Амхара нет. По данным Reuters, которое ссылается на местные СМИ, неизвестные напали на административные здания и убили губернатора Амбачиу Меконнена, а также его советников.

Также сегодня поступила информация о том, что в начальника штаба эфиопской армии в провинции Сеаре Меконнена стреляли близкие к нему люди. начальник штаба получил ранения. По некоторым данным он скончался.