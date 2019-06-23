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В Новгородской области установлен карантин из-за чумы свиней

Происшествия

Вспышка заболевания выявлена в деревне Мойка Батецкого района

д. Мойка, Новгородская область, 23 июня 2019, 11:24 — REGNUM  В связи с выявлением очага африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Мойка Батецкого района Новгородской области установлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, карантинные мероприятия продлятся до 12 июля.

Мероприятия направлены на недопущение выноса вируса АЧС из очага в другие свиноводческие хозяйства региона и районы области.

«Комитет ветеринарии Новгородской области рекомендует жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 10 км от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Напомним, двое заражённых животных выявлены 21 июня в одном из личных подсобных хозяйств деревни Мойка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выявлен очаг чумы свиней

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Чума свиней
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