В Новгородской области установлен карантин из-за чумы свиней

д. Мойка, Новгородская область, , 11:24 — REGNUM В связи с выявлением очага африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Мойка Батецкого района Новгородской области установлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, карантинные мероприятия продлятся до 12 июля.

Мероприятия направлены на недопущение выноса вируса АЧС из очага в другие свиноводческие хозяйства региона и районы области.

«Комитет ветеринарии Новгородской области рекомендует жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 10 км от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Напомним, двое заражённых животных выявлены 21 июня в одном из личных подсобных хозяйств деревни Мойка.

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