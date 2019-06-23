Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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В начальника штаба эфиопской армии в провинции Амхара стреляли — СМИ

Происшествия

В провинции Амхара была подавлена попытка переворота

Аддис-Абеба, 23 июня 2019, 11:15 — REGNUM  В Эфиопии неизвестный стрелял в начальника штаба армии в то время, как тот пытался сорвать попытку переворота в провинции Амхара. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

По словам премьер-министра Эфиопии на данный момент точно не известно, был ли начальник штаба армии убит или только ранен в результатет нападения. Ахмед отметил, что стреляли в начальника штаба армии близкие к нему люди.

Также он отметил, что в ходе неудавшейся попытки переворота в провинции Амхара были убиты несколько человек. Также есть раненные. СМИ в провинции Амхара утверждают, что начальник штаба армии был убит.

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