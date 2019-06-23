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Задержан подозреваемый в повреждении надгробий на кладбище в Удмуртии

Происшествия

Было повреждено около 40 захоронений

Ижевск, 23 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Подозреваемый в совершении акта вандализма на кладбище задержан сотрудниками полиции Удмуртии. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

По предварительным данным, подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В повреждении крестов и надгробий на кладбище полицейские подозревают местного жителя, мужчину 40 лет, который состоит на учёте в Республиканской клинической больнице.

Как предварительно установили сотрудники полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей у него агрессии уронил около 40 надгробий и крестов на кладбище в селе Красногорское.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовение».

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении около 40 могил на кладбище в селе Красногорское, административном центре Красногорского района Удмуртии. Отмечалось, что воинских захоронений среди повреждённых могил не было.

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Кладбищенский вандализм
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