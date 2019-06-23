ДНР: украинские войска девять раз за сутки нарушили режим перемирия

Донецк, , 11:04 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими войсками девять раз за минувшие сутки. Об этом 23 июня сообщает пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрела со стороны украинских войск оказались следующие населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Донецкий аэропорт, Ленинское, Саханка. При обстрелах украинскими военнослужащими применялись миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В результате обстрелов украинскими боевиками территории ДНР пострадала девочка-подросток 2005 года рождения, проживающая в поселке шахты имени Изотова города Горловка. Пострадавшая с ранением голени была госпитализирована в городскую больницу №2 Горловки.

Кроме того, были зафиксированы повреждения двух жилых зданий в посёлке шахты «Трудовская» города Донецка на улице Саранской. Всего боевиками Украины по территории ДНР было выпущено 25 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях нарушения режима перемирия украинской армией. В результате обстрелов был ранен один мирный житель, пострадали десять жилых строений на территории ДНР.

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