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В результате землетрясения в Китае пострадал 31 человек

Происшествия

Информация о жертвах не поступала

В результате землетрясения в Китае пострадал 31 человек
Angelo Giordano
Разрушенный землятрясением дом

Пекин, 23 июня 2019, 10:10 — REGNUM  Число пострадавших от землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 31 человек. Данные о погибших пока не поступали. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает правительства городского округа Ибинь.

Ранее поступала информация о 19 пострадавших в результатет землетрясения. Сейчас речь идёт уже о 31 человек. 21 человек был госпитализирован.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло вечером 22 июняв уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. После землетрясения последовали как минимум 10 афтершоков магнитуда которых колебалась от 3,0 до 4,6.

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Землетрясения
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