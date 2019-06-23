Воскресенье, 23 Июня 2019 года
09:40:58 МСК

Пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму

Происшествия

Среди пострадавших есть ребенок

Симферополь, 23 июня 2019, 09:40 — REGNUM  В Крыму в Красногвардейском районе недалеко от села Марьяновка микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием. Пострадали пять человек. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба крымского управления МВД России.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием. В результатет дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить