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Пожар в центре Санкт-Петербурга тушат более 70 человек

Происшествия

К 05:13 пожар удалось локализовать

Санкт-Петербург, 23 июня 2019, 06:36 — REGNUM  Крупный пожар в трехэтажном здании в Невском районе Санкт-Петербурга удалось локализовать. Пожарные продолжают борьбу с огнем на 1000 кв. метрах, сообщает 23 июня пресс-служба городского управления МЧС.

Информация о возгорании по улице Качалова, дом 8 поступила на горячую линию МЧС в 03:57. К месту пожара прибыло в общей сложности 74 сотрудника МЧС и 24 единицы техники. Огнем оказалась охвачена площадь в 1000 квадратных метров.

К 05:13 горение локализовано.

К настоящему времени сведений о погибших или пострадавших не поступало.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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