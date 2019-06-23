Пожар в центре Санкт-Петербурга тушат более 70 человек

Санкт-Петербург, , 06:36 — REGNUM Крупный пожар в трехэтажном здании в Невском районе Санкт-Петербурга удалось локализовать. Пожарные продолжают борьбу с огнем на 1000 кв. метрах, сообщает 23 июня пресс-служба городского управления МЧС.

Информация о возгорании по улице Качалова, дом 8 поступила на горячую линию МЧС в 03:57. К месту пожара прибыло в общей сложности 74 сотрудника МЧС и 24 единицы техники. Огнем оказалась охвачена площадь в 1000 квадратных метров.

К 05:13 горение локализовано.

К настоящему времени сведений о погибших или пострадавших не поступало.