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Пикап протаранил колонну мотоциклистов на западе США

Происшествия

Семь человек погибли

Конкорд, США, 23 июня 2019, 05:11 — REGNUM  В результате аварии с участием пикапа и колонны мотоциклистов в американском штате Нью-Гемпшир погибли по меньшей мере семь человек, сообщает 23 июня CNN со ссылкой на источник в полиции штата.

Как стало известно, авария произошла около 18:30, когда водитель пикапа 23-летний Владимир Жуковский врезался в колонну мотоциклов. Семь мотоциклистов скончались на месте, еще несколько человек получили ранения.

В настоящий момент не известно, находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотических средств. В полиции отказываются от комментариев до окончания расследования.

В пятницу вечером, 22 июня, губернатор штата Крис Сунуну выразил соболезнования семьям погибших.

По данным источника, в штате Нью-Гемпшир до сих пор нет законодательной нормы, обязывающей водителей мотоциклов надевать шлемы во время вождения. «Проблему шлема штат решает целую вечность», — отметил губернатор.

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Дорожно-транспортные происшествия
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