Суббота, 22 Июня 2019 года
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На Гавайях упал небольшой самолет, есть жертвы

Происшествия

Причины падения воздушного судна пока неизвестны

На Гавайях упал небольшой самолет, есть жертвы
Легкомоторный самолет

Гавайи, США, 22 июня 2019, 23:50 — REGNUM  На Гавайях потерпел крушение двухмоторный самолет. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта штата Гавайи на странице в соцсети Twitter.

Трагедия произошла в пятницу, 21 июня, рядом с аэродромом города Диллингхем. По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек.

«На борту самолета… находились 11 человек, — говорится в сообщении. — Выживших нет».

Причины падения воздушного судна пока неизвестны.

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Авиапроисшествия
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