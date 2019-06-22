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В Турции задержали группу нелегальных мигрантов

Происшествия

18 выходцев из Пакистана, Афганистана и Алжира были задержаны в провинции Эдирне

В Турции задержали группу нелегальных мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Анкара, 22 июня 2019, 23:28 — REGNUM  Группу нелегальных мигрантов задержали в Турции 22 июня. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

По последним данным, 18 выходцев из Пакистана, Афганистана и Алжира были задержаны в провинции Эдирне на северо-западе страны.

«Сотрудники местной жандармерии и пограничной службы задержали при попытке нелегального перехода границы 18 мигрантов», — передает вещатель.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страны Европейского союза.

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