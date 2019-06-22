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В США автомобиль врезался в колонну мотоциклистов

Происшествия

Место трагедии перекрыто полицейскими, подробности и причины происшествия выясняются

Вашингтон, 22 июня 2019, 21:13 — REGNUM  В американском штате Нью-Хэмпшир произошла автокатастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек. Об этом 22 июня сообщает телеканал CNN.

По последним данным, автомобиль въехал в колонну мотоциклистов, что и привело к печальным последствиям, также в результате инцидента пострадали еще три человека, в настоящее время им оказывается помощь.

Место трагедии перекрыто полицейскими, подробности и причины происшествия выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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