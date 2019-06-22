Суббота, 22 Июня 2019 года
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В Ираке в результате взрыва погиб ребенок

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, в районе Иерусалим

В Ираке в результате взрыва погиб ребенок
Иллюстрация: Defenseimagery.mil
Полиция. Ирак

Багдад, 22 июня 2019, 19:07 — REGNUM  На востоке иракского города Мосул недалеко от кладбища прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил Anadolu Ajans представитель департамента полиции Мосула Зияб Ахмед эс-Сахдави.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 22 июня, в районе Иерусалим. По последним данным, в результате взрыва мины погиб один и ранения получили трое детей.

Ахмед эс-Сахдави добавил, что ответственность за данную кровавую акцию несут боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время на месте теракта работают сотрудники специальных служб.

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Взрывы в Ираке
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