Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Ижевск, , 18:52 — REGNUM Проверку по факту повреждения захоронений на кладбище в Удмуртии проводят сотрудники МВД РФ по региону. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, на кладбище в селе Красногорское, административном центре Красногорского района Удмуртии, были повреждены кресты и могильные плиты. Вандалами было осквернено около 40 могил.

Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище. Информация об акте вандализма поступила в управление МВД 22 июня в середине дня.

На место происшествия выехала следственная группа, проводится проверка обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре, который вынес Рыбинский городской суд в Ярославской области мужчине, воровавшему с кладбища металлические памятники, чтобы сдать их в металлолом. Злоумышленник был приговорён к трём годах лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области мужчина воровал памятники с кладбища