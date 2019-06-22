Легковой автомобиль под Калининградом наехал на бригаду дорожных рабочих

Калининград, , 18:32 — REGNUM Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла 22 июня около шести часов утра на 12-м километре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. По предварительной информации, автомобиль Audi совершил наезд на автомобиль Ford, стоявший на островке разделения транспортных потоков.

В момент ДТП возле автомобиля Ford находился дорожный рабочий, выгружавший оборудование для покоса травы. В самом автомобиле Ford находился водитель 57-ми лет и двое рабочих.

В результате ДТП погиб рабочий, осуществлявший выгрузку из автомобиля Ford. Пострадали водитель и пассажирка Audi, водитель Ford и двое рабочих.

Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Дагестане, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Состояние шести пострадавших оценивается как средней степени тяжести, пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

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