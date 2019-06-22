Суббота, 22 Июня 2019 года
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В Новгородской области выявлен очаг чумы свиней

Происшествия

Последняя вспышка была год назад

д. Мойка, Новгородская область, 22 июня 2019, 18:08 — REGNUM  В Батецком районе Новгородской области выявлена африканская чума свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Мойка.

Заражёнными оказались двое животных, они уже уничтожены.

По словам председателя комитета ветеринарии Новгородской области Людмилы Сукачевой, вирус был выявлен в пятницу, 21 июня. Специалисты комитета на месте проводят необходимые мероприятия, вопрос об установлении карантина решается.

Напомним, последняя вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в Новгородской области в июле 2018 года в посёлке Волот, на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон», в связи с чем на предприятии были уничтожены 37 тыс. голов свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области сняли карантин по чуме свиней

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Чума свиней
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