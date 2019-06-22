Локализован крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM Ландшафтный пожар локализован специалистами в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание сухой растительности произошло рано утром в Большелогском сельском поселении, около посёлка Пчеловодный в пойме реки Аксай. Площадь горения по фронту составила один километр.

Загорание произошло в труднодоступном для пожарных месте. Чтобы доставить технику к месту возгорания, пожарным пришлось задействовать плавстредства.

К тушению пожара привлекались более 120 человек, в том числе 15 добровольцев. Было задействовано 16 единиц спецтехники.

В настоящее время пожар удалось локализовать. О пострадавших при пожаре не сообщается. Угрозы для населённых пунктов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о травяном пожаре на военном полигоне в Рыбновском районе Рязанской области. Для тушения возгорания была привлечена авиация. Площадь пожара составила 23 кв. километра.

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