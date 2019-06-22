В Дагестане в результате ДТП пострадали 11 человек

Махачкала, , 17:58 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса в Дагестане. Об этом 22 июня сообщила журналистам пресс-секретарь минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

ДТП произошло около 13:40 по местному времени в Бабаюртовском районе на трассе Р-215 около села Люксембург. Перевернулся микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту Махачкала — Кизляр.

При аварии пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. Шесть человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в центральную республиканскую больницу Бабаюртовского района. Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно и были отпущены домой.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Красноярском крае с участием одного грузового и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли две женщины и два ребёнка.

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