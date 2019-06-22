Суббота, 22 Июня 2019 года
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Неизвестные попытались избить журналистов «России 24» в Тбилиси

Происшествия

Массовые беспорядки, организованные оппозиционными партиями, вспыхнули в Тбилиси 20 июня 20

Тбилиси, 22 июня 2019, 17:17 — REGNUM  Неизвестные, выкрикивавшие националистические лозунги, едва не напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» в столице Грузии. Об этом говорится 22 июня в сообщении на сайте портала «Вести».

Отмечается, что группа молодых людей попыталась избить оператора и корреспондента, когда те брали интервью у владельцев одного из туристических агентств. На выручку к российским журналистам пришел муж хозяйки турагенства, который встал между журналистами и нападающими.

Хулиганы, которые, вероятно, пытались спровоцировать сотрудников СМИ на драку, спешно покинули место инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки, организованные оппозиционными партиями, вспыхнули в Тбилиси 20 июня 2019 г. Поводом для акций протеста стало предоставление кресла спикера парламента Грузии российскому делегату сессии Межпарламентской ассамблеи православия Сергею Гаврилову.

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Беспорядки в Тбилиси
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