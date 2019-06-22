Авиакомпании Японии изменили маршруты из-за извержения вулкана Райкоке

Токио, , 17:26 — REGNUM Извержение вулкана Райкоке на островах Курильской гряды заставило авиакомпании Японии изменить маршруты авиатрасс, связывающих страну с Северной Америкой. Об этом 22 июня сообщает агентство Kyodo.

Изменение маршрутов сделано по указанию министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Было дано предупреждение о том, что попадание вулканического пепла в двигатель самолёта может привести к остановке двигателя.

Авиакомпаниями Japan Airlines и All Nippon Airways был издан приказ для пилотов облетать облако пепла на надёжном расстоянии от него.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), извержение вулкана Райкоке началось внезапно, без предвестников и термальных аномалий. Начало извержения зарегистрировано 22 июня в 05:05 по сахалинскому времени (21:05 мск 21 июня).

Пепловый шлейф от вулкана достигает высоты 10−13 километров. Объявлен «красный» авиационный код опасности. По прогнозам специалистов, в любое время могут произойти выбросы пепла, достигающие 15 километров в высоту.

Напомним, вулкан Райкоке или Столповый находится на одноимённом необитаемом острове в средней группе Большой гряды Курильских островов. Последнее крупное извержение вулкана было зафиксировано в 1924 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пепловых выбросах, которые были зафиксированы вулканологами на вулканах Шивелуч и Ключевской. Вулканам был присвоен «оранжевый код» авиационной опасности.

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