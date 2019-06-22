В Екатеринбурге на площади 2200 кв. метров горят склад и лакокрасочный цех

Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Екатеринбурге площадь пожара на улице Труда достигла 2200 кв. метров. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС.

К настоящему времени пожар в лакокрасочном цеху локализован. Это произошло в 18:37 по местному времени. Тушение огня продолжается.

По данным МЧС, превышения вредных веществ в атмосфере нет. Угроза населению и окружающей среде отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально пожар был в лакокрасочном цеху. Горение отмечалось на площади 600 кв. метров.

Однако из-за большой горючей загрузки пламя распространилось на склад.

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