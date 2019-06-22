Суббота, 22 Июня 2019 года
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В Екатеринбурге на площади 2200 кв. метров горят склад и лакокрасочный цех

Происшествия

Пожар локализован

Екатеринбург, 22 июня 2019, 17:12 — REGNUM  В Екатеринбурге площадь пожара на улице Труда достигла 2200 кв. метров. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС.

К настоящему времени пожар в лакокрасочном цеху локализован. Это произошло в 18:37 по местному времени. Тушение огня продолжается.

По данным МЧС, превышения вредных веществ в атмосфере нет. Угроза населению и окружающей среде отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально пожар был в лакокрасочном цеху. Горение отмечалось на площади 600 кв. метров.

Однако из-за большой горючей загрузки пламя распространилось на склад.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

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