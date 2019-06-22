В Боровске заключен под стражу подозреваемый в гибели трёх человек

Боровск, Калужская область, , 16:36 — REGNUM Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти трёх лиц в результате пожара в Боровске. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков.

По версии следствия, 17 июня 2019 года около 22 часов двое мужчин находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома на площади Ленина города Боровска в состоянии алкогольного опьянения. Действуя легкомысленно, они разлили спиртосодержащую жидкость, из-за чего в квартире произошло возгорание, которое перекинулось на общий коридор. В результате пожара погибли три человека: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру, сгораемые конструкции дома уничтожены полностью. Предполагаемые виновники пожара покинули дом.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании одному из них меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Второй фигурант при падении со второго этажа горящего дома получил переломы пяточных костей и проходит лечение в стационаре. Ему также избрана мера пресечения, но с учетом состояния здоровья и невозможности передвигаться она не связана с лишением свободы — мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На допросе подозреваемые дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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