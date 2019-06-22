ВВС Турции вновь атаковали позиции РПК в Ираке

Анкара, , 16:16 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районе Синат-Хафтанин. Отмечается, что в результате авиаудара были уничтожены убежища и склады с оружием, а также огневые позиции повстанцев.

О жертвах о пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией. Курды на протяжении нескольких десятилетий ведут борьбу за создание в стране собственной автономии.

Читайте также: В Турции обезвредили шестерых курдских повстанцев — СМИ