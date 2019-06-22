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Трое рабочих пострадали в Петербурге при падении со строительных лесов

Происшествия

Люди упали с высоты второго этажа

Трое рабочих пострадали в Петербурге при падении со строительных лесов
bstad
Строительные леса

Санкт-Петербург, 22 июня 2019, 15:40 — REGNUM  Трое рабочих пострадали в результате падения со строительных лесов в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга на Рижском проспекте, где проводятся работы по ремонту фасада здания. По предварительной информации, произошло обрушение подвижного фасадного подъёмника с людьми.

В результате двое рабочих получили множественные переломы, упав с высоты второго этажа. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении обвинительного приговора по делу об обрушении козырька подъезда в жилом доме, в городе Междуреченск Кемеровской области. В результате данного ЧП погибли два человека. Виновные были приговорены к разным срокам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вынесен приговор по уголовному делу об обрушении подъезда в Кузбассе

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Обрушения зданий
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