Два человека госпитализированы после перестрелки во Владивостоке

Владивосток, , 15:38 — REGNUM Двое мужчин получили ранения в ходе конфликта с перестрелкой во Владивостоке. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Информация о выстрелах на улице Добровольского в Первомайском районе Владивостока поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД РФ по городу. Прибывшими на место инцидента сотрудниками патрульно-постовой службы и следственно-оперативного отдела полиции было установлено, что произошёл конфликт, в результате которого травмы получили двое мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый, местный житель 30-ти лет.

По данному происшествию проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, приняты меры, направленные на установление личности и задержание лиц, причастных к конфликту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроили неизвестные на территории республиканской клинической больницы в городе Назрани. Из отделения травматологии стрелявшие вывезли пациента, поступившего накануне с травмами, полученными в результате избиения.

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