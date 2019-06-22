Две женщины и два ребёнка погибли в ДТП в Красноярском крае

Красноярск, , 14:09 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае. Об этом 22 ибня сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла около 09:00 мск в Иланском районе на 1080-м км трассы Р255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся сначала с легковым автомобилем Nissan, а затем с автомобилем Toyota Corolla.

В автомобиле Toyota Corolla погибли две женщины и их дети, мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Женщины с детьми ехали из Тайшета в Канск.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей. На месте аварии движение осуществляется по одной полосе под контролем экипажа ДПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате столкновения пикапа и нескольких мотоциклов в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.

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