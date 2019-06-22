Суббота, 22 Июня 2019 года
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Дети в Москве пострадали, выпав с карусели в парке «Сокольники»

Происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются

Москва, 22 июня 2019, 13:27 — REGNUM  Трое детей пострадали, выпав с аттракциона в парке «Сокольники» в Москве. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

По предварительной информации, дети, возрастом от 11 до 13 лет, выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок». Аттракциона перед этим был остановлен в связи с поломкой одной из кабинок.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое детей были определены в травмпункт, один ребёнок находится в детской больнице. Состояние всех детей оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае с мальчиком, который произошёл в городе Калуге. Ребёнок получил травму позвоночника во время игры на детской площадке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге ребёнок на детской площадке сломал позвоночник

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Несчастные случаи с детьми
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