Пикап и несколько мотоциклов столкнулись в США, погибли семь человек

Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Семь человек погибли, трое пострадали в результате крупного ДТП в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. Об этом 22 июня сообщает газета New Hampshire Union Leader.

Авария произошла 21 июня в городе Рандолф около 18:29 по местному времени (01:29 мск 22 июня). На дороге произошло столкновение нескольких мотоциклов и пикапа, ехавшего во встречном направлении.

Семь человек погибли на месте ДТП от полученных травм, трое получили травмы. Двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, третий пострадавший был доставлен вертолётом в медицинский центр штата Мэн.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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