Суббота, 22 Июня 2019 года
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Пикап и несколько мотоциклов столкнулись в США, погибли семь человек

Происшествия

Три человека получили травмы

Вашингтон, 22 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Семь человек погибли, трое пострадали в результате крупного ДТП в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. Об этом 22 июня сообщает газета New Hampshire Union Leader.

Авария произошла 21 июня в городе Рандолф около 18:29 по местному времени (01:29 мск 22 июня). На дороге произошло столкновение нескольких мотоциклов и пикапа, ехавшего во встречном направлении.

Семь человек погибли на месте ДТП от полученных травм, трое получили травмы. Двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, третий пострадавший был доставлен вертолётом в медицинский центр штата Мэн.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием 13 автомобилей на небольшом участке Новорязанского шоссе в Подмосковье. Обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Новорязанском шоссе под Москвой

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Дорожно-транспортные происшествия
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