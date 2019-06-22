Суббота, 22 Июня 2019 года
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Жертвами пожара в центре Парижа стали три человека

Происшествия

Пострадали 28 человек

Париж, 22 июня 2019, 11:14 — REGNUM  Три человека погибли, ещё 28 пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в центре Парижа. Об этом 22 июня сообщила газета Le Parisien.

Возгорание произошло около пяти часов утра по местному времени в одиннадцатом округе Парижа. На место пожара было направлено около 200 пожарных.

Загорелось шестиэтажное жилое здание 1970−1980 годов постройки, в котором, кроме квартир, находятся ресторан и турецкая баня. Около 08:45 по местному времени огонь удалось локализовать.

В результате пожара погибли три человека, пострадали 28, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Все жильцы дома были эвакуированы.

Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и представители правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании крыши трёхэтажного жилого дома в Челябинской области. Из здания были эвакуированы 75 человек. Причина пожара устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области загорелась крыша жилого дома

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Пожары в жилых домах
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