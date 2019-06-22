Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1917 года

Москва, , 10:13 — REGNUM Температура воздуха в Москве сегодня, 22 июня, может побить рекорд, установленный ещё в 1917 году. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Рекордная температура для 22 июня была зафиксирована более 100 лет назад — в 1917 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 31,8 градусов.

Сегодня воздух в столице может прогреться до 32 градусов.

Погоду в столице формирует мощный антициклон, который медленно наползает на Европейскую часть России с запада. Он блокирует движение атлантических циклонов, которые летом приносят дожди и прохладу.

При этом с 23 июня начнется некоторое «похолодание» и воздух прогреется только до 28 градусов.