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Неизвестные облили мужчину кислотой в Лондоне

Происшествия

Его госпитализировали с опасными для жизни ранениями

Неизвестные облили мужчину кислотой в Лондоне
EDDIE
Скорая помощь

Лондон, 22 июня 2019, 05:16 — REGNUM  Двое неизвестных напали на мужчину в Лондоне и плеснули ему в лицо кислотой, сообщает The Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошел на рынке города, где потерпевший устанавливал киоск для продажи товаров. К нему подошли двое неизвестных и плеснули в лицо кислотой, а затем скрылись с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями, опасными для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня посольство России в Великобритании сообщило о всплеске уличного насилия в Лондоне, в том числе с применением холодного оружия. Отмечается, что с начала 2019 года в британской столице произошло 56 убийств. В связи с этим российское посольство призвало граждан РФ сохранять бдительность при поездках в Великобританию.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне

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Организованная преступность
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