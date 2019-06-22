Суббота, 22 Июня 2019 года
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Двух британцев оштрафовали в Венеции за велосипеды

Происшествия

А также за попытку сопротивляться задержанию

Двух британцев оштрафовали в Венеции за велосипеды
Dimitris Kamaras
Церковь Сан-Симеоне Пикколо. Венеция

Венеция, Италия, 22 июня 2019, 04:59 — REGNUM  Полиция Венеции задержала двух британцев за прогулки по исторической части города с велосипедами, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что два гражданина Великобритании с голыми торсами прогуливались возле церкви Сан-Симеоне Пикколо, в руках у них были велосипеды. Полицейские попросили туристов надеть рубашки и предъявить документы, а также предупредили о запрете на велосипеды в исторической части города. В ответ британцы начали ругаться с полицейскими, а затем попытались скрыться с места происшествия.

Сотрудникам полиции удалось задержать туристов. У одного из них при обыске был обнаружен кинжал, прикрепленный к велосипедной раме. Британцев признали виновными в сопротивлении полиции и приговорили к штрафу за неподобающее поведение. Штраф за хождение с голым торсом составил 250 евро, а за велосипед — 100. Также туриста, у которого был обнаружен кинжал, оштрафовали за незаконное ношение холодного оружия.

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