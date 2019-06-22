В Челябинской области загорелась крыша жилого дома

Сатка, Челябинская область, , 05:02 — REGNUM В городе Сатка Челябинской области загорелась кровля крыши в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло на крыше дома № 12 по улице Кирова в районе 22:49 по московскому времени. Общая площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. В целях безопасности из здания было эвакуировано 75 жильцов. В тушении пожара принимают участие 47 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Причина возгорания пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в жилом доме в поселении Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар. Из здания в целях безопасности был эвакуирован 41 человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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