Суббота, 22 Июня 2019 года
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Четыре человека погибли в результате вооруженных атак в Мексике

Происшествия

Троих злоумышленников удалось захватить

Гвадалахара, Мексика, 22 июня 2019, 03:58 — REGNUM  Четыре вооруженных нападения было совершено неизвестными против сотрудников прокуратуры мексиканского штата Халиско, сообщает портал Excelsior.

Сообщается, что нападения произошли в районе города Гвадалахара. В результате вооруженных атак погибли двое полицейских, также погибли двое нападавших, еще двое ранены. Также полицейским удалось захватить троих злоумышленников. По данным портала Universal, для операции власти привлекали вертолеты и военнослужащих для подавления огня нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня журналистка Норма Сарабия была убита неизвестными злоумышленниками. Нападение было совершено на журналистку возле ее дома в муниципалитете Уимангильо. Двум нападавшим удалось скрыться с места преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналистка в Мексике была убита неизвестными злоумышленниками

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