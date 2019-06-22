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Cлон напал на смотрителя зоопарка в Канаде

Происшествия

Пострадавший был госпитализирован

Cлон напал на смотрителя зоопарка в Канаде
Слон

Кеймбридж, Канада, 22 июня 2019, 03:35 — REGNUM  Смотритель зоопарка в канадском городе Кеймбридж пострадал в результате нападения слона. Об этом 21 июня сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу на вертолёте. Для расследования всех обстоятельств произошедшего в зоопарк прибыла комиссия министерства труда Канады.

По информации СМИ, это уже третий случай нападения слона на человека за время существования данного зоопарка. Подобные инциденты имели место в 1989 и 1992 годах, в результате одного из них сотрудник зоопарка погиб.

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Нападения животных
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