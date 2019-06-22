Суббота, 22 Июня 2019 года
01:41:11 МСК

В небе над Нидерландами столкнулись два легких самолета

Происшествия

Два человека погибли, еще двое получили ранения

Амстердам, 22 июня 2019, 01:41 — REGNUM  Два легких самолета Piper Club, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над Нидерландами, сообщает портал Dutch News.

Сообщается, что самолеты входили в парк музея Vliegen Museum Seppe. Они вылетели с аэропорта Бреда для группового полета. В ходе полета самолеты столкнулись в воздухе. Как отмечает агентство ANP, один из самолетов после столкновения разбился, экипажу другого самолета удалось посадить воздушное судно. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Бельгии на трассу Е40 упал туристический легкомоторный самолет. В результате произошедшего пострадали два человека, они получили легкие травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бельгии разбился туристический самолет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить