Неизвестный мужчина устроил стрельбу на западе Москвы

Москва, , 01:39 — REGNUM Неизвестный открыл огонь по людям в московской районе Кунцево, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что на улице Ярцевской между группой людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл огонь по оппонентам, предположительно, из газового оружия. После стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. По предварительным данным, пострадавших не было. В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на западе Москвы на улице Озерная произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Один из участников конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

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