Суббота, 22 Июня 2019 года
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Неизвестный мужчина устроил стрельбу на западе Москвы

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших не было

Москва, 22 июня 2019, 01:39 — REGNUM  Неизвестный открыл огонь по людям в московской районе Кунцево, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что на улице Ярцевской между группой людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл огонь по оппонентам, предположительно, из газового оружия. После стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. По предварительным данным, пострадавших не было. В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на западе Москвы на улице Озерная произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Один из участников конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: На западе Москвы мужчина пострадал в ходе драки со стрельбой

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