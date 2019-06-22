Суббота, 22 Июня 2019 года
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Три человека погибли от удара молнии на Украине

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Ивано-Франковск, Украина, 22 июня 2019, 01:12 — REGNUM  Три человека погибли в результате удара молнии 21 июня в Ивано-Франковкой области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации ведомства, инцидент произошёл в населённом пункте Беньковцы. Молния ударила в остановку общественного транспорта, состоящую из металлических конструкций, на которой находились пять человек. В результате погибли трое мужчин, две женщины были госпитализированы.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предварительно квалифицированное по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство». Полиция в настоящее время проверяет все обстоятельства инцидента.

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