Суббота, 22 Июня 2019 года
01:05:51 МСК

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали пять человек

Происшествия

Инцидент произошёл на предприятии компании Sunoco в Филадельфии

Филадельфия, США, 22 июня 2019, 01:05 — REGNUM  По меньшей мере пять рабочих пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Пенсильвания. Об этомсообщает местное издание The Philadelphia Inquirer.

ЧП произошло 21 июня на предприятии Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, принадлежащем нефтяной компании Sunoco.

По свидетельствам очевидцев, возгоранию предшествовали несколько взрывов. Пожар не удаётся ликвидировать до настоящего времени.

Согласно заявлению местных властей, уровень загрязнения воздуха в прилегающем районе на данный момент не превышает нормы. Эвакуация местных пока не объявлялась. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить