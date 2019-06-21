В Калуге ребёнок на детской площадке сломал позвоночник

Калуга, , 20:24 — REGNUM Следственные органы Калужской области начали доследственную проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации, о травмировании 10-летнего мальчика на детской площадке в Калуге. Как сообщила 21 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, СМИ сообщили, что ребенок хотел облокотиться на опоры, которые не позволяют упасть с высоты, но их там не оказалось. В результате ребенок госпитализирован в больницу, где ему поставлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника».

«Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении лиц, отвечающих за состояние детской площадки», — сказала Лилия Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы, который обвиняется в халатности. По версии следствия, универсальная спортивная площадка, расположенная на территории школы, не имела сертификата качества. Находящиеся на площадке ворота для мини-футбола закреплены не были и упали на восьмилетнего ученика, сломав ему ногу.

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