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Пожары на взорвавшемся нефтеперерабатывающем заводе в США. Видео

Происшествия

Масштабная катастрофа видна издалека и попала в объективы многих очевидцев

Филадельфия, США, 21 июня 2019, 20:01 — REGNUM  После серии взрывов, произошедших на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американском городе Филадельфия, на предприятии не утихает масштабный пожар.

Видеозаписи, сделанные очевидцами, опубликовало 21 июня издание The Sun.

По данным телеканала NBC, к тушению пожара привлечены несколько десятков пожарных расчётов.

Информации о жертвах и пострадавших до сих пор не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

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Пожары и взрывы на предприятиях
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