Пожары на взорвавшемся нефтеперерабатывающем заводе в США. Видео

Филадельфия, США, 21 июня 2019, 20:01 — REGNUM После серии взрывов, произошедших на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американском городе Филадельфия, на предприятии не утихает масштабный пожар.
Видеозаписи, сделанные очевидцами, опубликовало 21 июня издание The Sun.
По данным телеканала NBC, к тушению пожара привлечены несколько десятков пожарных расчётов.
Информации о жертвах и пострадавших до сих пор не поступало.
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