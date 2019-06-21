Пожары на взорвавшемся нефтеперерабатывающем заводе в США. Видео

Филадельфия, США, , 20:01 — REGNUM После серии взрывов, произошедших на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американском городе Филадельфия, на предприятии не утихает масштабный пожар.

Видеозаписи, сделанные очевидцами, опубликовало 21 июня издание The Sun.

По данным телеканала NBC, к тушению пожара привлечены несколько десятков пожарных расчётов.

Информации о жертвах и пострадавших до сих пор не поступало.

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