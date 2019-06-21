В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

Филадельфия, США, , 19:32 — REGNUM В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.

Жители Филадельфии сообщают в соцсетях, что от взрыва тряслись стены их домов.

Нефтеперерабатывающее предприятие Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим на восточном побережье США, численность его сотрудников насчитывает около 1000 человек.

На данный момент никакой информации о погибших и пострадавших не поступало.

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