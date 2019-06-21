Тяжелая авария на КАД Петербурга вызвала пробку в 5 километров

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM ДТП с пострадавшими произошло днем 21 июня на внешнем кольце КАД Петербурга в Красногвардейском районе города. На место аварии прибыл санитарный вертолет, а автомобили встали в огромную пробку.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 15:55 водитель автомобиля Renault Duster совершил столкновение с остановившимся на КАД неисправным BMW.

В результате ДТП в автомобиле «Рено» тяжелые травмы получили водитель, 1985 года рождения, и пассажир — женщина 22 года. Еще один пассажир — мужчина 40 лет — получил травмы средней степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности пострадавших. Наряды ДПС осуществляют оформление ДТП и занимаются перепропуском транспорта», — отметили в УГИБДД.

По сообщениям очевидцев и фото в соцсетях, на КАД прибыл санитарный вертолет.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора на внешнем кольце КАД достигает пяти километров.