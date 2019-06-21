Экс-глава Чебоксар получила пять лет колонии

Чебоксары, , 17:58 — REGNUM В Чувашии сегодня, 21 июня, вынесен приговор экс-главе Чебоксар, которую обвиняли в причинении ущерба страховой компании «Чувашия-Мед» на сумму свыше 22 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, ей назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ленинский районный суд Чебоксар вынесен приговор в отношении генерального директора страховой компании АО «СК «Чувашия-Мед», ранее занимавшей должность главы города Чебоксары. Инкриминируемые ей преступления относятся к деятельности на посту руководителя общества. Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии.

«Установлено, что подсудимая с 2011 по 2017 года совершила ряд преступлений, а именно — растрату имущества компании, выразившуюся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, фактически оказанных другой медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся её муж», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Следствием также установлено, что экс-глава Чебоксар передала указанной частной медицинской организации в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование «по явно заниженной стоимости, а также оплатила за счет средств организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании». Ущерб, оценённый следствием, превысил 20 млн рублей.

По данным прокуратуры, действия подсудимой квалифицированы судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата» — два эпизода), ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» — два эпизода).

«С учётом данных о личности, мнения государственного обвинения, суд назначил экс-главе города наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Приговор в законную силу не вступил.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что по уголовному делу проведено 19 обысков, 15 сложных судебных экспертиз (оценочные, строительные, почерковедческая, криминалистическая и компьютерно-техническая), допрошено более 130 свидетелей, а также представитель потерпевшего. Кроме того, приняты меры по обеспечению возможности возмещения причиненного бюджету ущерба. В этих целях наложен арест на денежные средства, три квартиры, расположенные в городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка, расположенных в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Напомним, экс-глава Чебоксар была арестована и помещена под домашний арест в июле 2017 года. Тогда в отношении неё было возбуждено два уголовных дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Затем число эпизодов стало расти.

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