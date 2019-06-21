В Петербурге расследуют зверское истязание детей собственной матерью

Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили и расследуют уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным СМИ, она била и кусала своих малолетних детей, а также вырывала у них волосы.

Как сообщила 21 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о детском плаче в квартире дома на Яхтенной улице.

«На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили там малолетних братьев, двух и трёх лет. Взрослые по указанному адресу отсутствовали. Полицейские установили и доставили родителей детей, 30-летнего отца и 28-летнюю мать, в отдел полиции», — рассказала представитель МВД России.

В отношении отца полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении, а в отношении матери, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

«Дети переданы в детскую городскую больницу. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия», — сообщила Ирина Волк.

В то же время Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу поставило перед прокуратурой вопрос о передаче ему для дальнейшего расследования этого уголовного дела.

По версии следствия, 16 июня подозреваемая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения своим малолетним детям.

Ранее СМИ сообщили, что дети были доставлены в больницу с высокой температурой, с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая текущего года сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали молодых мужчину и женщину, оставивших свою семимесячную дочь умирать в частном доме в пригороде Петербурга. Эти «родители» почти 10 дней скрывались от следствия. Ребенка удалось спасти благодаря неравнодушным людям, услышавшим крик голодного младенца и вызвавшим полицию и медиков.