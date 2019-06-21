В пожаре на спичечной фабрике в Индонезии погибли 30 человек

Джакарта, , 16:55 — REGNUM Не менее 30 человек стали жертвами пожара на спичечной фабрике на севере острова Суматра в Индонезии, 21 июня передает агентство Reuters.

По сообщению властей округа Лангкат, погибли в основном женщины — работницы фабрики. В числе погибших в пожаре также трое детей, которых матери взяли с собой на работу.

Здание фабрики полностью сгорело за считанные минуты, у людей внутри не было шансов спастись. Полиция выясняет, что стало причиной трагедии.

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