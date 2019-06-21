Ростовские подростки до смерти забили жителя Азова

Азов, Ростовская область, , 16:34 — REGNUM В Ростовской области подростки до смерти забили жителя Азова. Все участники драки, закончившейся трагедией, задержаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 17 июня на окраине города, население которого составляет более 80 тыс. человек. В драке принимали участие не только подростки в возрасте от 15 до 16 лет, но и 47-летний местный житель. В следкоме о причинах конфликта не сообщается. Известно, что потерпевший от рук извергов азовчанин скончался от полученных во время избиения травм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», подозреваемые уже дали показания и находятся под стражей. По неофициальным сведениям, подростки состояли на учёте в ПДН.

Следователи продолжают восстанавливать картину произошедшего и мотивы преступления.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня в Ростовской области произошло дикое по своей сути преступление. Четверо подростков насильно затащили в лесополосу шестилетнего мальчика и надругались над ним. Инцидент произошёл в одном из хуторов Ильинского сельского поселения Белокалитвинского района. Одному из малолетних изуверов грозит уголовное преследование (самому старшему участнику преступления 15 лет). Возраст остальных — от 10 до 13 лет.

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