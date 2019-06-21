Ростовские силовики за взятку задержали начальника отдела ИФНС

Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики задержали и.о. начальника отдела межрайонной налоговой инспекции Андрея Борисова. В его отношении возбуждено уголовное дело, в материалах которого фигурирует взятка в размере 100 тыс. рублей.

За 100 тыс. рублей руководитель отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 11 пообещал содействие с возвратом НДС в пользу взяткодателя. Но оказать услугу Борисов не успел — его задержали прямо у дома в момент передачи денег.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу и отправил Борисова в следственный изолятор.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2019 года была задержана и. о. начальника УФНС по Ростовской области Ирина Александрова. В отношении госслужащей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По имеющимся данным, Александрова якобы незаконно подписала документы по возмещению 21 млн рублей НДС фирме «ДИС». Ленинский районный суд Ростова-на-Дону также отправил Александрову в СИЗО.

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