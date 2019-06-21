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Во Франции объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Происшествия

На юго-востоке Франции идут сильные грозы с градом

Париж, 21 июня 2019, 16:08 — REGNUM  Потоковый новостной канал La Chaîne Météo предупредил об «оранжевом» уровне опасности в десяти департаментах Франции, передает Le Figaro.

Штормы, разразившиеся утром 21 июня на юго-востоке Франции, должны были немного успокоиться в полдень, но дожди продолжились в направлении Центрального массива и Верхнего Лангедока.

На территории Франции в эту пятницу, 21 июня, ожидаются сильные грозы с градом, особенно в департаментах Овернь, Франш-Конте и Верхняя Савойя.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлую субботу, 15 июня, сильные штормы, сопровождаемые градом и сильными порывами ветра, уже обрушились на девять департаментов Франции, что привело к гибели немецкого туриста в Верхней Савойе. Пострадавшим департаментам был нанесен значительный ущерб, особенно в сфере сельского хозяйства.

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