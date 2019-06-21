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В калужской реке Протве уничтожили более 11 тысяч видов рыб

Происшествия

Перекрытие шлюзов плотины вызвало экологическую катастрофу с массовой гибелью рыбы

В калужской реке Протве уничтожили более 11 тысяч видов рыб
A.Savin
Река Протва

Боровск, Калужская область, 21 июня 2019, 15:59 — REGNUM  Более 11 тысяч единиц различных видов рыб было уничтожено в реке Протве из-за перекрытия шлюзов плотины в Боровском районе Калужской области. Как сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по предварительной информации, ущерб водному объекту нанесло резкое снижение уровня воды в реке.

Уменьшение уровня воды связано с проведением технических работ на плотине, расположенной выше по течению от места массовой гибели рыбы. В соответствии с расчетом отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области, общее количество погибшей рыбы составило более 11 тыс. единиц.

По результатам проверки прокуратурой Боровского района выявлены признаки уголовного преступления по статье «Загрязнение вод». В настоящее время полицией устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужской реке Протве внезапно ухудшилось качество воды, что привело к массовой гибели рыбы. Вместе с мёртвой рыбой на поверхности реки появилась некая белая пена, а воздух наполнился резким запахом. Одновременно заметно понизился уровень воды в Протве.

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